Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área, apreenderam na tarde do domingo, dia 12, uma plantação de maconha, que estava acondicionada em seis vasos grandes e armamentos na Alameda da Serra, no bairro Palmares em Paty do Alferes (RJ)

Uma denúncia anônima sobre um disparo de arma de fogo levou os agentes até os suspeitos. O chegar o local indicado os agentes apreenderam uma espingarda da marca Boito, cinco munições intactas calibre 20, uma munição deflagrada calibre 20, sete munições intactas calibre 22, seis pés grandes de maconha plantada em vasos, um pino de cocaína, galhos e folhas secas de maconha e oito celulares.

Os suspeitos e material apreendido, foram conduzidos para 96ª DP (Miguel Pereira), para a apreciação da autoridade policial, e onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os presos foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas (Artigo 33 da Lei 11343/06).