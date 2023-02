Árvores caem sobre carros e casas durante chuva em Volta Redonda

A chuva que atingiu o Sul Fluminense na tarde desta terça-feira (14) provocou estragos em algumas cidades. Em Volta Redonda, não foi diferente: na Rua 547, no bairro Jardim Paraíba, caíram diversas árvores, e algumas delas acertaram carros que estavam estacionados na rua. Uma casa também foi atingida por uma árvore.

As imagens recebidas pelo Informa Cidade enviadas por um morador mostram um carro completamente destruído. Não havia ninguém dentro do veículo. As imagens mostram também outro carro atingido por uma árvore, com os galhos perfurando os vidros, além de uma casa, que também foi atingida por uma árvore. Não há informações sobre os moradores.

No momento desta publicação, a Defesa Civil estava no local, junto com equipes da Secretaria de Ordem Pública. Veja fotos da destruição abaixo. (Fotos: Redes Sociais)