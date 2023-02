Hemonúcleo de Volta Redonda precisa urgente de doadores

Tipo sanguíneo ‘O’ negativo está com estoque quase zerado

O Hemonúcleo de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), está precisando com urgência de doadores. A necessidade maior está no tipo O negativo, que está com o seu estoque quase zerado e necessita ser reposto com mais urgência. No entanto, todos os doadores são bem-vindos à unidade.

De acordo com a assessora do Hemonúcleo de Volta Redonda e responsável pela captação de doadores de sangue, Cristina Teixeira, o tipo O negativo é fundamental e não pode faltar no estoque, uma vez que ele é universal e a pessoa que tem doa para todos os outros tipos sanguíneos.

Ela explica que a necessidade de sangue nos hospitais e serviços de saúde não dá folga nesse período de folia, e que o número de transfusão é bem maior, devido aos acidentes comuns neste período.

“Nesse sentido, torna-se uma grande preocupação o fornecimento de sangue para os serviços rotineiros (pacientes com doenças hematológicas e cirurgias eletivas). O Hemonúcleo de Volta Redonda precisa estar preparado para atender as urgências e grandes emergências que chegam aos hospitais neste período. Por isso, precisamos da sua ajuda, doador de sangue. Por favor, nos ajude nesta semana que antecede ao Carnaval. Para o Carnaval ser só alegria, só com muita solidariedade”, disse a assessora.

O responsável pelo setor, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, ressalta que os estoques estão em níveis preocupantes neste início de ano, e comprometem o fornecimento de sangue e hemocomponentes para os locais atendidos pela unidade.

“Nesse período de férias, as doações caem muito. Por isso, fazemos um apelo à população para que nos ajude a manter o nosso estoque de sangue. Esse período é um dos mais críticos do ano e reflete diretamente no movimento de doadores. Doar sangue é simples, rápido e não dói. Todo ser humano em boas condições de saúde pode doar sangue sem qualquer risco ou prejuízo à saúde. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental”, explica o médico.

Para doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar acima de 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebida alcoólica no dia anterior à doação.

No dia da doação, o voluntário deve apresentar um documento de identidade com foto. Para ser um doador é preciso ainda manter um estilo de vida saudável, não ter comportamento de risco e respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens, e 90 dias para mulheres.

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O local atende o HSJB, além de outras três instituições: Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), Hinja, além da Agência Transfusional de Piraí e Hospital Municipal de Pinheiral.