Um veículo Ecosport tentou passar por debaixo da Ponte Pequetito Amorim (ligação Niterói ao bairro Aterrado) e ficou preso nas águas do Rio Paraíba do Sul que atingiram a pista no bairro Niterói em Volta Redonda.

Com as fortes chuvas da segunda-feira, dia 13, o Rio Paraíba do Sul transbordou em vários lugares. As fortes chuvas que atingiram a cidade de Bananal (SP), também provocaram vários pontos de alagamentos. O Rio Bananal desagua no Rio Paraíba do Sul, no bairro Vila Maria em Barra Mansa.