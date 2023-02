Um homem que estava cobrando R$ 20 para devolver as placas veiculares perdidas durante os alagamentos que ocorreram na segunda-feira (13) na passagem sob a ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, em Volta Redonda, foi flagrado pelo secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foram recuperadas 29 placas. Elas estão à disposição para devolução na Ilha São João.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, após uma denúncia passada pelo vereador Renan Cury, os titulares da Pasta foram até o local e impediram o homem a continuar o “comércio” de devolução de placas veiculares arrancadas pelas águas do Rio Paraíba do Sul, que invadiram as pistas da via pública. Não há custos para serem cobrados para a devolução das placas.

“Explicamos ao homem que ele não poderia comercializar as placas. Quem reconhecer alguma placa na foto (veja acima), é só buscar no horário de expediente, das 8h às 12h e das 14h às 18h”, frisou Luiz Henrique. Veja o vídeo abaixo.