Um motorista de um veículo, de 34 anos, perdeu o controle de direção e bateu contra um barranco no km 254, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

O acidente ocorreu por volta das 11 horas. O condutor ficou ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância da K-Infra e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.