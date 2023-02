Balanço positivo foi registrado entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Serviço foi ampliado e conta com duas viaturas e quatro guardas municipais

O retorno às aulas em Volta Redonda, na semana passada, foi marcado pela ampliação dos serviços da Patrulha Escolar, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A patrulha conta, agora, com duas viaturas e dois guardas municipais para cada veículo, para as rondas diárias e atendimentos pessoal às demandas das unidades escolares. Cada equipe é responsável por uma região da cidade (margens esquerda e direita do Rio Paraíba do Sul) e, entre os dias 6 e 10 de fevereiro, os resultados foram muito positivos.

Nos primeiros cinco dias de aulas, foram visitadas 98 unidades escolares; feitas oito autuações de estacionamento irregular para veículos parados em cima de calçadas, em frente a garagens e em fila dupla; removido ao Depósito Público Municipal um veículo sem placa; e realizadas três conduções à 93ª DP (Delegacia de Polícia), por vias de fato, ameaça e desobediência, cujos fatos estão sob investigação.

“Tem sido uma honra gratificante ter o apoio incondicional da Patrulha Escolar. Estão sempre prontos a atender às demandas que fogem a nossa alçada. Grande companheiros e parceiros! Admiro imensamente a postura nas ações executadas por eles, em qualquer atendimento. São muito profissionais e, ao mesmo tempo, têm se tornado amigos da nossa comunidade escolar. Agradeço o carinho, o companheirismo, o apoio, o cuidado e o zelo com os nossos estudantes e profissionais”, enalteceu a diretora Vera Lucia Marcelino da Silva, que há 20 anos está à frente da Escola Municipal Pará, no bairro Retiro.

“Vimos a necessidade, após o retorno da Patrulha Escolar no ano passado, de ampliar esse atendimento que é muito bem recebido em todas as escolas. Os guardas De Souza, Pacheco, Lima e Nunes atuam na mediação de conflitos e na segurança do entorno dos colégios. Este ano vamos avançar muito mais”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR