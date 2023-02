A cabine de uma carreta se desprendeu do veículo em um acidente com um trem na tarde desta quarta-feira (15) em Pinheiral. A carreta foi atingida na passagem de nível do Parque Maíra.

Segundo as primeiras informações, o condutor da carreta não ficou ferido, mas foi levado a um hospital por ter ficado nervoso com o acidente. Vídeos que circulam nas redes sociais recebidos pelo Informa Cidade mostram a carreta do veículo separada da cabine.