Prefeitura realiza limpeza do mato em Valença

Nesta época do ano aumentam as reclamações de moradores em relação ao mato alto. Fortes chuvas, aliadas ao sol quente em dias secos, aceleram muito o crescimento do mato. De acordo com especialistas em agronomia, os dias chuvosos, intercalados com dias muito quentes, acabam por acelerar o crescimento do mato, que cresce segundo alguns estudos de 5 a 10 cm por dia.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a Coordenadoria de Limpeza Pública, atende a grande demanda que surge neste período, “Estamos diariamente nas ruas com nossas equipes, temos que encarar essa aceleração no crescimento de mato”, explica o Secretário Carlos Henrique.

Apesar das dificuldades em razão das fortes chuvas que atingiu todo o município, a Prefeitura teve diversas ocorrências, como pontes derrubadas, quedas de árvores, barreiras nas estradas estaduais, desabamentos de residências, alagamentos em bairros, estradas rurais interditadas com isso, a Secretária de Serviços Públicos, criou várias frentes de trabalho para enfrentar os problemas da cidade.

São diversos logradouros públicos que estão passando por roçagem, capina, varrição, retirada de lixos e entulhos, para manter a cidade limpa. Mas, é necessário a compreensão da população e qualquer solicitação de limpeza pode ser feita pelo telefone 2452-1442.