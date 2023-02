Foram apreendidos balança e pinos de cocaína

Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam na manhã desta quinta-feira, dia 16, farto material para embalar drogas na Rua Rubiácea, no bairro Santa Izabel em Barra Mansa.

Por determinação do Comandante do 28º BPM, policiais militares procederam ao endereço para verificar informação, de que o local era utilizado para refinar entorpecentes. Foram apreendidos os seguintes materiais:

Sete trouxinhas de maconha

11 pinos de cocaína

20 folhas com 80 etiquetas CPX/CV em cada folha

Oito balanças

Quatro facas

Um funil

Três pacotes contendo substância branca para preparo (cocaína)

10.000 pinos vazios

Dois rolos de plásticos filme

Todo material apreendido foi levado para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.