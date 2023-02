A ingestão de bebida alcoólica e outras drogas impactam a vida de brasileiros; segundo a OMS, não há dose segura para o consumo

O próximo sábado, 18 de fevereiro, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e outras Drogas, que, neste ano, coincide com o período do Carnaval. A festa popular, com clima de alegria e diversão, também é marcada pelo aumento do consumo da bebida alcoólica, o que traz impactos e riscos para o indivíduo e para a comunidade.

“A maioria das pessoas alcoolizadas acredita que está bem, mas está com raciocínio e reações lentas, apresentam diminuição da coordenação, visão distorcida, entre outros sintomas. Por isso, é muito perigosa a junção da direção e do álcool, pois, estatisticamente, em 50% dos acidentes de trânsito, uma pessoa alcoolizada está envolvida”, alertou a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão.

O álcool e outras drogas também são um importante facilitador da violência interpessoal. Em muitos dos casos, a droga potencializa atos violentos e está presente nos casos de violência contra a mulher, por exemplo. Diante desta realidade, o uso abusivo de álcool e outras drogas fazem com que as mulheres vivenciem situações de vulnerabilidade, com sofrimento psíquico e físico.

“Esses impactos são reconhecidos mundialmente como uma problemática de saúde pública, pela sua dimensão econômica e social”, acrescentou a coordenadora.

“A sociedade precisa compreender que álcool é uma droga, buscando soluções conjuntas através de medidas preventivas. A conscientização sobre a venda de bebida alcoólica para criança e adolescente necessitam avançar, pois a idade de início do consumo está cada vez mais baixa. Segundo estudiosos, entre 11 e 12 anos”, afirmou Neuza, lembrando que a família e a escola são importantes fatores de proteção para postergar o uso de drogas por crianças e adolescentes.

Como prevenir excessos no Carnaval

– Não misture diferentes tipos de bebidas alcoólicas;

– Beba mais água;

– Não beba com o estômago vazio;

– Não se deixe levar pela empolgação, respeite seus limites;

– Rejeite bebidas oferecida por estranhos;

– Evite comprar bebidas na rua. Cuidado com rótulos alterados;

– Use preservativo;

– E lembre-se: Não é Não!

Secom/PMVR