Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros no fim da manhã desta sexta-feira, dia17, na Avenida Felipe dos Santos. no bairro Água Limpa em Volta Redonda.

No momento desta publicação, não havia informações sobre a dinâmica do homicídio. A Polícia Militar foi acionada e aguarda a chegada da perícia para apurar mais detalhes do crime.