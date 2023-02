O Bloco Esporte e Lazer Folia esbanjou animação em Valença

Conforme prometido pelo Secretário de Esporte e Lazer, Rômulo Milagres, na noite de ontem, quinta-feira (16), com aproximadamente 300 pessoas de todas as idades, o Centro Municipal de Referência da Melhor Idade, “colocou o bloco na avenida”, esbanjando animação ao som das antigas marchinhas de carnaval.

O Secretário Rômulo, agradeceu a presença de todos os frequentadores do Centro, aos familiares, aos professores que foram importantes na organização. Fez um agradecimento especial ao Prefeito Fernandinho Graça, que mesmo com todos os problemas que o município está enfrentando com as chuvas, o Carnaval de Valença vai ser realizado com muita animação, segurança e tranquilidade para a população e os visitantes.

De acordo com a programação, a concentração do bloco foi em frente ao portão do jardim de baixo, com saída em direção a sede do Centro de Referência onde foi realizado um animado baile carnavalesco com a Banda Sound Raiz.