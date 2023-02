Equipe do Serviço Reservado e o GAT (Grupo de Ações Táticas) da Polícia Militar receberam informações sobre suspeitos que estariam realizando o tráfico de drogas no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Roma em Volta Redonda.

Os policiais foram até o local e os suspeitos fugiram com a chegada da viatura policial. Um suspeito, de 15 anos, foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda.

Foram apreendidas 66 trouxinhas de maconha, 291 pinos da mesma droga, 195 pedras de crack, um aparelho celular e uma mochila. O menor e as drogas foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.