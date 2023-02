Um idoso de 71 anos foi preso por suspeita de dirigir embriagado na noite de segunda-feira (27), no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ele foi flagrado por um policial militar de folga quase provocando um acidente ao entrar em um posto de combustíveis na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama.

O agente estava em companhia do filho quando avistou o motorista cruzando a avenida para entrar no posto, de maneira completamente desordenada. Na delegacia, o policial informou que o homem fez com que os outros veículos desviassem do carro dele para que um acidente fosse evitado. Ao entrar no posto, o homem ainda não conseguiu estacionar o carro corretamente ao lado da bomba de combustíveis.

O PM relatou que diante da situação, abordou o homem, e acionou a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que enviou a Guarda Municipal e equipes do Programa Segurança Presente ao local. O suspeito estava, no momento da abordagem, com forte odor etílico, fala arrastada, ofegante e “rindo à toa”. Além disso, ele estava “cambaleando” ao andar.

O homem foi levado ao ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) onde foi confirmada a embriaguez. Em seguida, foi conduzido à delegacia da cidade, onde foi autuado pelo crime de embriaguez ao volante. O carro do homem foi entregue a um familiar. (Foto: Polícia Militar)