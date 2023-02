Um incêndio está atingindo a área de resfriamento de Aços Longos, da Usina Presidente Vargas (Companhia Siderúrgica Nacional), na manhã desta terça-feira, dia 28, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e se há feridos.