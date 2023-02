Jovem é detido com revólver no bairro Saudade em Barra Mansa

Um jovem de 25 anos foi detido com um revólver calibre 38 na segunda-feira (27) no bairro Saudade, em Barra Mansa. Ele estava em uma casa na Rua Boa Vista, quando foi abordado pela Polícia Militar.

A arma foi encontrada em cima de um armário e o revólver estava municiado com cinco balas intactas. Aos policiais, o suspeito, que seria gerente do tráfico de drogas, informou que estava andando armado para proteger a própria vida, já que a cidade estava perigosa, em decorrência da alta do número de homicídios registrados nos últimos dias.

Ele foi conduzido para a delegacia. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação dele na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)