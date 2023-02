Força-tarefa com Defesa Civil e Furban interditou estrutura no bairro São Sebastião, que receberá escoramento

Após vistoria de uma força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda, a Defesa Civil interditou, na última semana, o muro de contenção na Avenida A1, no bairro São Sebastião. De acordo com Rubens Siqueira, coordenador da Defesa Civil do município, a medida preventiva foi adotada, devido ao risco de queda.

“Os fundos da área da Escola Municipal Paulo Freire também foram interditados por questões de segurança, assim como uma casa próxima ao muro, a família já está sendo amparada pelos serviços da Assistência Social. Foi feito um sobrevoo de drone no local, onde observa-se a necessidade de um estudo geológico sob o solo do muro de contenção. Diversos pareceres técnicos do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) já foram encaminhados ao Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), que fará a intervenção no muro”, disse Rubens.

Uma empresa foi contratada emergencialmente para iniciar o escoramento do muro após o termino do período das chuvas. O diretor-técnico do Furban, Ernesto Setta, explicou que as medidas de geologia e engenharia pretendem amenizar o cenário de risco.

“Iremos fazer o escoramento do muro para amenizar o transtorno. O muro vai receber perfis metálicos para dar sustentação à estrutura. Os taludes moveram-se, ocasionando várias fissuras na cortina horizontal. Acreditamos que as chuvas também tenham contribuído para que isso tenha se agravado”, comentou o diretor. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR