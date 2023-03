Um homem, de 40 anos, foi morto a tiros no início da noite desta quarta-feira, dia 1º, na Rua Tomazinho, no bairro São Luís, em Barra Mansa. A vítima foi identificada como Célio Reinaldo Ferreira. A Polícia Militar informou que foi até o local para checar informação de homem baleado e ao chegar encontrou a vítima morta, com marcas de tiros pelo corpo.

No momento desta publicação, as circunstâncias do homicídio eram desconhecidas.