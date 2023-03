Prefeitura de Volta Redonda limpa e desobstrui vias após forte chuva

Equipes da secretaria de Infraestrutura estão desde a madrugada removendo barro e lama em bairros mais afetados

A Prefeitura de Volta Redonda está nas ruas da cidade desde a madrugada desta quarta-feira (1/3), limpando e desobstruindo vias, e atuando para minimizar os impactos da forte chuva que atingiu a cidade na noite dessa terça-feira (28/2). De acordo com a Defesa Civil do município, choveu aproximadamente 58,2 mm nas últimas 24h e o Rio Paraíba do Sul está 2,15 m acima do nível normal.

Ainda segundo o órgão, foram registradas oito ocorrências durante o período. Alguns pontos apresentaram alagamentos durante o temporal, como a Escola Municipal Pará, no bairro Retiro, que passa por limpeza nesta quarta-feira. Equipes de manutenção também vão avaliar a necessidade de possíveis reparos, e a previsão é que as aulas retornem até a próxima segunda-feira (6). Ainda no Retiro, de acordo com a Defesa Civil, uma casa precisou ser interditada no bairro Retiro. A família já foi acolhida em casa de parentes.

Limpeza

Cerca de 50 funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão atuando em bairros mais afetados para remover barro e lama de ruas e avenidas, com o apoio de cinco retroescavadeiras, 20 caminhões e um caminhão-pipa para lavar os locais.

Os trabalhos acontecem nas ruas da Jaqueira e Figueira, no Vale Verde; Estrada da Mantiqueira e Avenida Antonio de Almeida, no Retiro; Rua Mauro Francisco Torres, no bairro Candelária; Avenida Francisco Crisóstomos Torres, bairro São Luiz; Rua Deolindo Miguel, no Vila Brasília; ruas Olavo Teixeira e Água Santa, e avenidas Glória Roussim e Francisco Antonio, no bairro Açude; ruas 3 e N, no Açude II.

As equipes também realizam a limpeza na Avenida Nossa Senhora do Amparo; na Estrada da Fazenda Santa Cecília do Ingá; na estrada do bairro Santa Rita de Cássia; Estrada da Terra Vermelha; e pontos dos bairros São Sebastião e Dom Bosco. Fotos de divulgação/Secom/PMVR