Duas mulheres foram presas por policiais do Segurança Presente (BP) nesta quarta-feira, dia 2, depois de furtarem duas televisões e 20 shampoos em uma loja de departamentos no Centro de Barra do Piraí.

Além delas, o motorista do carro no qual elas tentavam fugir foi detido. O prejuízo da loja seria de aproximadamente R$ 6.000,00. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação das duas mulheres, que saíram pela porta da frente com os produtos roubados.

Acionados por funcionários da loja, os policiais do Barra do Piraí Presente, em motopatrulha, conseguiram localizar a dupla em um carro nas redondezas, junto com um comparsa que dirigia o Voyage. O trio é de Bangu, na Zona Oeste do Rio, e apenas uma das mulheres tinha anotação criminal, também por furto.

Foram apreendidos com o grupo ainda três celulares, R$ 520,00 em espécie, uma máquina de cartão e duas bolsas. Os criminosos foram levados à 88ª DP (Barra do Piraí), onde permaneceram presos pelo crime de furto.