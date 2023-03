Volta Redonda: construção do Hospital da Criança entra em nova etapa

Lajes de todos os pavimentos estão sendo finalizadas, enquanto rampa de acesso, fachadas e muros laterais estão sendo erguidos

As equipes que trabalham na construção do Hospital da Criança de Volta Redonda avançaram mais uma etapa da obra neste início de março. Com intervenções nas lajes, pisos, paredes, estruturas metálicas e partes hidráulica e elétrica, os trabalhos na futura unidade de saúde, no bairro Retiro, seguem acelerados.

De acordo com a responsável pela obra, Luzia Conceição de Oliveira, as lajes do primeiro ao quinto pavimentos do prédio já estão sendo finalizadas. Nesta semana, estão sendo construídas as rampas em estrutura metálica que vão servir de acesso aos pavimentos, e erguidas a fachada e os muros laterais.

“Também estão sendo instalados revestimentos em porcelanato nas paredes, acabamento em vãos de portas e janelas com granito, além da continuidade na instalação das redes de esgoto e elétrica”, acrescentou Luzia.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou a importância de a obra seguir avançando e, em breve, estar atendendo a população. “É mais um sonho saindo do papel e que vai elevar a qualidade da saúde oferecida às nossas crianças. Agradeço a todos os parceiros que nos ajudaram a iniciar esse projeto, que será um legado para a população Volta Redonda”.

Mais de R$ 15 milhões em investimentos

O Hospital da Criança funcionará ao lado do Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro). Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão municipal. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A prefeitura realiza a fiscalização da obra, além de entrar com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Depois de pronta, a unidade de saúde funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação. Fotos: Divulgação/PMVR.