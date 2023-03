O acusado também mantinha conteúdo de pornografia infantil armazenado no celular

Policiais civis da 88ª DP prenderam no final da tarde de quarta-feira, dia 2, um homem de 42 anos acusado de estuprar diversas vezes um menino de 9 anos de idade no bairro matadouro, em Barra do Piraí.

O criminoso já tinha sido acusado de outro estupro contra uma criança no ano 2015, mas à época foi inocentado por falta de provas.

O Último estupro ocorreu no carnaval, quando a criança que já não aguentava mais tanta violência contou para um parente que procurou a delegacia de Barra do Piraí. O processo e investigação correm em sigilo.

Agora o criminoso será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda e esta sujeito a uma pena de ao menos 20 anos.