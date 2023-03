Um carro bateu em um poste na tarde deste sábado (4) no bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda. O acidente foi na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, pouco depois da entrada do bairro Santa Cruz, e o impacto foi tão forte que o poste foi derrubado e caiu sobre o veículo.

Segundo populares, apesar do susto, o motorista do carro não teria sofrido ferimentos graves, mas a informação ainda vai ser confirmada com fontes oficiais. O Corpo de Bombeiros esteve no local para o atendimento ao acidente.