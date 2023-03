Um ponto da Avenida Waldir Sobreira Pires, na entrada da Vila Brasília, em Volta Redonda, cedeu na madrugada deste sábado (4) em decorrência das chuvas intensas registradas nos últimos dias na cidade. O afundamento do solo fez com que um caminhão de lixo de uma empresa terceirizada ficasse com as rodas traseiras caídas no buraco, tombado sobre o córrego que divide os sentidos da avenida.

Com a queda, o motorista não ficou ferido, mas a mureta de proteção do córrego ficou destruída. O veículo foi removido pela manhã por um guincho. No momento desta publicação, as equipes Secretaria de Infraestrutura estavam trabalhando nos reparos para normalizar o tráfego de veículos pesados no local.

Um caso semelhante aconteceu na tarde de quinta-feira (2) na Rua da Imprensa, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, onde um carro que estava estacionado por pouco não caiu no buraco provocado pelo afundamento do solo. Na ocasião, uma das rodas traseiras chegou a ficar suspensa. Neste caso, o afundamento foi causado pelo rompimento da rede de drenagem em razão do grande volume de chuva.

Apenas 20 minutos de chuva intensa foram suficientes para Volta Redonda registrar estragos como quedas de árvores, destelhamento de imóveis e alagamentos de vias. No entanto, até o momento, ainda não foi divulgado o volume de chuva registrado na cidade. (Imagens: redes sociais)