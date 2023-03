Unidade adquiriu mais 50 novas camas e 50 novas poltronas para os leitos, atendendo clínicas cirúrgica e médica, maternidade e PSA

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, segue investindo em melhorias de sua estrutura para melhor o atendimento aos pacientes. A mais recente foi a aquisição de 50 novas camas e 50 novas poltronas de acompanhantes para leitos da unidade hospitalar. O objetivo é proporcionar mais conforto e comodidade para os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e familiares que os acompanham.

A arquiteta e assessora técnica do hospital, Cláudia Freitas, explicou que os novos equipamentos vão substituir os antigos, que sofreram desgaste pelo tempo de uso.

“São camas mais reforçadas e de três manivelas, o que aumenta o número de movimentos do leito. Trocamos na clínica médica, clínica cirúrgica, alojamento conjunto 1 e 2 da maternidade e todas do pronto-socorro”, explicou Cláudia, citando que foram investidos R$ 186 mil para a nova aquisição.

Os novos equipamentos se juntam aos 70 já adquiridos em 2022, quando o hospital recebeu 40 novas camas e 30 novas poltronas. O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância das melhorias na unidade, que é referência em emergência no Sul Fluminense, e afirmou que o trabalho é constante no investimento na saúde do município.

“É tudo novo, moderno e confortável. Esse hospital ia fechar as portas, chegou a ficar sob intervenção judicial. A gente sabe que ainda tem muito que fazer, mas a realidade agora é outra. Em 2022, o Hospital São João Batista bateu recorde de cirurgias realizadas em um só ano em toda sua história. Melhorou muito, mas vamos seguir trabalhando para fazer ainda mais”, disse o prefeito. Fotos de divulgação/Secom/PMVR