Policiais prendem dois homens por tráfico de drogas em Resende

Com eles foram apreendidos pinos de cocaína, maconha e pedras de crack

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações do Disque Denúncia, prenderam na madrugada deste sábado, dia 24, dois suspeitos de 18 anos, por tráfico de drogas na Rua dos Arapongas, no bairro Primavera, em Resende.

Os agentes receberam informações sobre os jovens em atitude suspeita e foram até o local. Um dos suspeitos se rendeu, mas o outro tentou fugir com uma sacola nas mãos, mais foi detido.

No interior da sacola foram encontrados 99 pinos de pó branco (cocaína), 28 pedras de crack e 10 porções de erva seca (maconha), R$ 201,00 em espécie, além de um celular Motorola Cinza. Ambos afirmaram que estariam no plantão da venda de drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a 89ª DP (Resende) para apreciação da Autoridade Policial. Todo material permaneceu apreendido. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos. Eles foram encaminhados a uma unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.