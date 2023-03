Policiais ambientais que averiguavam denúncia de crime ambiental encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, apreenderam neste domingo, dia 26, diversos materiais usados para caçar animais ilegalmente, armas, munições e inclusive pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro na Gamboa do Belém, em Angra dos Reis,

De acordo com os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a equipe seguia as informações encaminhadas pelo Linha Verde e, na Alameda Jacarandá, ouviram um barulho de motosserra e foram ao local.

O homem que utilizada o maquinário foi questionado sobre a LPU (Licença para Porte e Uso de Motosserra) e informou não possuir, informando ainda que a árvore estaria sendo podada, pois ameaçava cair sob sua residência.

Diante disso, levou os agentes da 4ª UPAm ao local e nesse momento, os mesmos observaram uma gaiola contendo uma maitaca. Perguntado novamente acerca da documentação necessária, o responsável disse não possuir e, quando os policiais perguntaram se havia outros pássaros, o mesmo correu para o interior da residência informando que não e que seria necessário um mandado para que os policiais militares adentrassem sua residência.

Por haver então indícios de que algo de estranho ocorria ali, a equipe da UPAm explicou ao proprietário que o mesmo encontrava-se em flagrante delito e que essa seria uma das condicionantes para a entrada da equipe. Durante a fiscalização no interior do imóvel, a polícia avistou uma cartucheira e um coldre na varada, além de três gaiolas contendo um trinca ferro em cada, dois alçapões, um pio de caça, um transporte e uma gaiola armadilha.

Ainda dentro da casa, foram encontradas uma espingarda calibre 32 e uma espingarda do tipo “soca-soca”, uma espingarda de pressão calibre 5.5mm, dois trabucos calibre 36, dois trabucos calibre 32, três trabucos calibre 28, um cano para trabuco calibre 32 e uma garrucha calibre 36, munições de calibre 32, 38, 22 e 36.

Diante dos fatos, foi dada ciência dos crimes que ali ocorriam e depois de apreendidos, todos os materiais, inclusive a motosserra, foram encaminhados à 166ª DP, onde o responsável ficou preso em flagrante, sendo arbitrada fiança. Após presença do advogado do mesmo, foram lavrados autos de constatação em desfavor ao seu cliente, sendo as aves levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e o restante ficou no cartório da 166ª DP.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.