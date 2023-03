Poetas nascidos ou residentes na cidade têm até 15 de maio para se inscrever no projeto realizado em parceria entre a secretaria de Cultura e a AVL

Depois do sucesso da primeira edição do projeto Poesia & Ponto, onde poetas de Volta Redonda tiveram obras expostas em painéis artísticos espalhados em pontos de ônibus da cidade, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a AVL (Academia Voltarredondense de Letras) reeditam a parceria pra dar continuidade ao projeto. Os interessados podem se inscrever até 15 de maio, exclusivamente pelo e-mail: concursos@avl.org.br.

O edital com todas as informações está disponível no site avl.org.br. Serão selecionadas obras de escritores nascidos ou residentes em Volta Redonda. Os trabalhos escolhidos serão entregues à Secretaria Municipal de Cultura, que será responsável pela impressão, produção da arte e divulgação das obras nas placas laterais dos pontos de ônibus e outros equipamentos públicos da nossa cidade. A AVL publicará um livro com os textos selecionados.

Em reunião entre membros da SMC e da AVL, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, mencionou a satisfação de ver a cidade repleta de poesia e o quanto é importante a continuidade do projeto: “Os poetas da cidade ganharam visibilidade e ficou evidente a intensidade do segmento de literatura em nossa cultura. Reeditar o projeto em 2023 é imperativo para que se fortaleça cada vez mais a literatura e a cultura de nossa cidade. Esse ano o projeto vai além dos pontos de ônibus”, contou.

O presidente da AVL, o acadêmico José Huguenin, exaltou a parceria e ratificou o compromisso da academia com a cidade. “A AVL, que em 2014 foi agraciada como instituição de Utilidade Pública Municipal, quer, cada vez mais, fazer jus ao título, e vem trabalhando em várias frentes em prol da literatura e cultura da cidade. O projeto Poesia & Ponto é um marco”, frisou.

Para o coordenador editorial da AVL, o acadêmico Jean Carlos Gomes, a resposta foi fantástica: “Uma participação intensa das poetas e dos poetas, com trabalhos belíssimos. O sucesso do ano passado fará com que a participação seja amplificada esse ano”, citou. Foto de divulgação/Secom/PMVR