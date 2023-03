Cidade vai sediar evento pela terceira vez consecutiva, promovendo a inclusão de crianças com e sem deficiência na Arena Esportiva do bairro Voldac

Estão abertas as inscrições para o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023, que acontece em duas etapas neste ano (20 de maio e 23 de setembro), em Volta Redonda. O município foi escolhido pela terceira vez consecutiva para sediar o evento. A decisão foi divulgada na última semana pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), quando foram definidos os 120 núcleos selecionados para sediar o evento. A organização no município conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“Estamos muito felizes por abrigar mais uma vez esse evento que reforça o trabalho de inclusão realizado em Volta Redonda. É muito importante também a organização manter um percentual de crianças que não possuem deficiência, tornando o festival ainda mais inclusivo. E nós queremos levar o esporte para todos”, frisou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Podem se inscrever crianças e adolescentes, de 8 a 17 anos, e os interessados devem acessar o link abre.ai/fpvr2023 e preencher o formulário. O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 será realizado na Arena Esportiva, no bairro Voldac, e terá a duração de 4h (das 8h30 às 12h30).

Além de acontecer em duas datas diferentes, a edição deste ano terá outras novidades, como o aumento no número máximo de participantes – em 2021 eram 100, em 2022 foram 150, e serão disponibilizadas 165 vagas para 2023.

“O festival deste ano também incluiu mais uma modalidade: o vôlei sentado. As outras serão atletismo, parataekwondo e parabadminton. Apesar de não ser do município, o festival entrou no calendário de eventos esportivos da cidade e nos esforçamos para a realização”, explicou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Alves.

O festival

O Festival Paralímpico Loterias Caixa tem a finalidade de proporcionar a crianças e jovens, de 8 a 17 anos, com e sem deficiência, a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

A primeira edição do festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades com a participação de mais de 7.000 crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. Em 2021, o Festival Paralímpico reuniu 8.000 crianças em 70 sedes espalhadas pelo país. E no ano passado foram registrados 15 mil participantes. Fotos de arquivo – Cris Oliveira/Secom PMVR.