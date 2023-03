Um ônibus bateu em dois carros, na manhã desta quarta-feira, dia 29, por volta das 9h55min, na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, no km 269, embaixo do viaduto do bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Uma pessoa ficou ferida e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o motorista, o ônibus perdeu os freios e não conseguiu controlar o veículo para evitar a colisão.