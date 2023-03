PRF apreende jovem com mais de 50 quilos de prata em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram na tarde de terça-feira, por volta das 15h30min, um veículo I/Audi A4 2.0 TFSI (placa do Rio de Janeiro), conduzido por um jovem, de 23 anos, no km 325, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a abordagem o jovem informou que estaria se deslocando de Niterói (RJ) para São Paulo (SP), não explicando o motivo da viagem. Durante revista no interior do veículo foram encontradas várias embalagens plásticas contendo pequenos pedaços de prata (prata granulada), totalizando 56 kg do metal.

O transporte do metal precioso era realizado sem qualquer documentação fiscal que confirmasse a procedência do material e a regularidade tributária. Desta forma, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal (PF) de Volta Redonda onde foi apresentada à autoridade policial para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

PRF (Pesquisa na internet): Em uma pesquisa rápida na internet foi verificado que o quilo de prata está avaliado em R$ 3.825,92. Como foram apreendidos 56 kg do metal precioso, o valor total da apreensão é estimado em R$ 214.251,52.

O material foi encaminhado por crime tributário. Agora, caberá à Polícia Federal a apuração do caso para constatar se há mais crimes correlatos.