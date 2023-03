Carreta carregada com rolos de papel tomba na BR-393 em Vassouras

Uma carreta transportando rolos de papel tombou na tarde desta quinta-feira, dia 30, por volta das 15 horas, no km 244, da BR-393 (Rodovia Lúcia Meira), no bairro Itakamosi, em Vassouras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve derramamento de carga e a pista sentido Barra do Piraí ficou interditada para limpeza da rodovia e retirada do veículo.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista, de 45 anos, e a passageira, de 46 anos (esposa do condutor) chegaram a ficar presos na cabine da carreta, mas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao hospital com apenas ferimentos leves. Foto: PRF/Divulgação