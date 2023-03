Inscrições podem ser feitas na Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João, entre 3 e 5 de abril

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), irá promover um curso de capacitação para policiais militares voluntários que queiram atuar no Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança). Os interessados devem se inscrever na sede Semop, na Ilha São João, entre os dias 3 e 5 de abril, das 8h às 12h.

São 105 vagas, com 35 alunos em cada dia. As aulas serão realizadas no mesmo local, das 9h às 12h. O objetivo é capacitar para que o policial militar possa fazer o policiamento de proximidade do cidadão. O projeto é uma parceria entre a Semop e a Polícia Militar.

No momento da inscrição, os interessados – que devem ser apenas praças -, deverão informar o posto ou graduação, RG, ID funcional, nome completo, endereço de e-mail e telefone de contato, além de escolher o dia que pretende comparecer à capacitação.

O Proeis junto com a Guarda Municipal (GMVR) será expandido em Volta Redonda, com mais cinco viaturas, que darão cobertura em mais quatro regiões, contabilizando 45 bairros.

“Parecem que são muitos bairros, mas ficam bem próximos uns dos outros. O projeto é voltado para suplementar o policiamento, trazendo proximidade com a comunidade, interagindo com as associações de moradores, com os empresários e os centros comerciais, através principalmente de grupos de WhatsApp. Teremos bases integradas no Jardim Tiradentes e Santo Agostinho, com viaturas e acesso às câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto: Divulgação-Secom/PMVR