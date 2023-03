PRF flagra condutor com maconha na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime na tarde de quarta-feira por volta das 17h45min quando abordaram um veículo Honda/HR-V com placa de Itaboraí (RJ), no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

No veículo estavam dois homens, de 30 e 26 anos. Durante a abordagem, foi observado que o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo estava com películas (insufilme) irregulares nos vidros.

Em consulta aos sistemas foi verificado que ambos tinham passagens criminais. O condutor por porte de drogas e o passageiro por tráfico. Os agentes perguntaram se estavam com algo ilícito. O passageiro alegou que havia pequena quantidade de maconha em sua mochila.

Ao ser realizada revista no interior do veículo e bagagens dos ocupantes foram encontrados um cigarro de maconha no console do veículo. Na mochila do passageiro tinha uma bucha de maconha além de acessórios para consumo da droga.

Diante dos fatos, foram lavrados TCOs em desfavor dos homens por porte de droga para consumo e o material foi apreendido. Os dois foram liberados para seguir viagem, após providenciarem um condutor devidamente habilitado para dirigir o veículo, sendo aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas no valor total de R$ 1.075,64.