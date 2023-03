Policiais militares apreendem granada e munições em Barra do Piraí

Na ação, foram apreendidas munições de vários calibres e granada

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam na tarde da quarta-feira, dia 29, munições que seriam utilizadas por criminosos da região na Rua Lamartine Felisberto, no centro de Barra do Piraí.

Policiais foram informados que criminosos teriam jogado uma bolsa em uma casa abandonada. Os agentes foram até o local, onde após busca minuciosa, conseguiram localizar uma mochila, com cinco munições calibre .50, três munições calibre 556, nove munições de calibre 762, sete munições calibre 30, 26 munições de calibre 45, quatro munições de calibre 7.65, uma munição calibre 12, uma granada de gás lacrimogêneo e uma arma artesanal, tipo caneta.

Diante dos fatos, o material apreendido foi levado para a sede da 88ªDP (Barra do Piraí), para as providências cabíveis sobre o caso.