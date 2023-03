Policiais militares prenderam na noite de quarta-feira, dia 29, por volta das 18h55min, dois suspeitos após perseguição a um veículo Hyundai HB20, em tentativa de abordagem na Rua Um, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Os agentes estavam em patrulhamento quando depararam com um veículo, com um condutor e dois ocupantes que empreenderam fuga ao perceberam a presença dos agentes. Os agentes seguiram o veículo e viram quando os dois ocupantes saltaram do veículo em movimento e tentaram descartar duas sacolas

No interior das sacolas foram apreendidos um revólver calibre 38 (numeração raspada), 15 munições do mesmo calibre (intactas) uma munição calibre 556, 70 trouxinhas de erva seca (maconha), 70 pinos de pó branco, um celular marca Xiaomi e uma carteira contendo dois cartões de débito

O condutor do veículo conseguiu fugir tomando rumo ignorado. Diante dos fatos os dois foram conduzidos para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende.