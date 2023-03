Funcionários estão nas áreas mais atingidas para fazer a limpeza e desobstrução de vias

Volta Redonda foi novamente atingida por um forte temporal, nesta quinta-feira, 30, como vem ocorrendo desde o fim de setembro e início de outubro. Equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Ordem Pública (Semop) estão nas áreas mais atingidas para fazer a limpeza e desobstrução de vias.

Segundo a Defesa Civil, a precipitação de chuva foi de 43.8mm, em um período curto de tempo, acumulado em menos de quatro horas. Com isso, o nível do Paraíba chegou a 1.16 metros acima do normal. A represa do Funil opera no momento com 80.44% de seu volume.

Até o momento, cinco ocorrências foram registradas durante a chuva. As principais estão nas seguintes áreas, todas com presença das equipes da Prefeitura: córrego da Rua 209, no Conforto; córrego do bairro Água Limpa; córrego das ruas 41-C e 33, na Vila Santa Cecília; e na Rodovia dos Metalúrgicos. Fotos: Divulgação-Secom/PMVR