Furban de Volta Redonda faz evento pelo mês da mulher

Funcionárias participaram de palestra sobre a ressignificação do papel da mulher na sociedade e na família ministrada por assistentes sociais do Creas

Cerca de 30 funcionárias do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) participaram de evento em comemoração ao mês da mulher. As assistentes sociais do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), ligado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), Camila Fernandes Silva e Júlia Carvalho Baylão, falaram da ressignificação do papel da mulher na sociedade e na família durante palestra no auditório do órgão municipal, que fica ao lado do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, na tarde dessa quinta-feira, 30.

A chefe de Gabinete do Furban, Larice Duarte, explicou que o evento também tem como objetivo a valorização das funcionárias. “As mulheres são maioria na estrutura do Furban e fundamentais para que a máquina funcione. E a palestra informou sobre os direitos da mulher e alertou sobre situações de submissão e desigualdade que ainda existem entre homens e mulheres. Além de ressaltar o novo papel da mulher como arrimo de família”, destacou, lembrando que também foram convidadas funcionárias do setor da Dívida Ativa – da Procuradoria Geral do Município (PGM) – e da Central de Compras.

Martha Inês Mageste Felipe é uma das mulheres que atua no Furban. Ela é responsável pela recepção e também organiza os eventos do órgão. “Esta é a primeira comemoração que fizemos em alusão ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, após a pandemia da Covid-19. Então, além da palestra, fizemos um sorteio de brindes e um lanche para as convidadas”, disse.

A auxiliar administrativa Eliane Costa Alexandre; as funcionárias do setor de Licitação, Daniele Becker e Paloma do Nascimento Amorim; e Vera Lúcia de Paula, do setor de Cadastro, foram as primeiras a chegar no evento. “Achei muito válida a iniciativa. Discutir sobre o papel da mulher na sociedade é sempre importante. Às vezes, na correria do dia a dia, não prestamos atenção em certas ações que devem ser questionadas. Foi bom para ficarmos atentas aos nossos deveres e direitos”, falou Eliane, tendo a aprovação das colegas de trabalho.

Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.