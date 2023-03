Coordenadoria de Prevenção às Drogas promoveu primeiro encontro no Cras Vila Rica/Três Poços

A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) de Volta Redonda iniciou, neste mês de março, mais um ciclo do programa “Famílias Fortes” – iniciativa criada pelo Governo Federal, que tem o objetivo de ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento. A retomada do programa, que tem a participação da secretaria de Ação Comunitária (Smac) e parceria com a secretaria de Estratégia Governamental (Gegov), aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Vila Rica/Três Poços.

No total, o território que o Cras Vila Rica/Três Poços abrange está atendendo 12 famílias, beneficiando 45 pessoas. A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, ressaltou que a atividade é feita para trabalhar em prol da população com prevenção, cuidado e fortalecimento dos vínculos familiares.

“Nesse primeiro encontro com essas novas famílias, abordamos os temas de onde os pais foram orientados a identificar motivos de estresse e alguns problemas comuns entre adolescentes”, explicou a coordenadora.

Durante o encontro, foram foi orientado aos pais: refletir sobre as qualidades que desejam ver em seus filhos; aprender a importância de amor e limites para o desenvolvimento saudável de seus filhos e de suas potencialidades; aprender como apoiar os objetivos e sonhos dos filhos.

E aos filhos, a orientação serviu para eles se conhecerem, criarem regras e consequências no grupo, além de pensarem nos sonhos e metas para o futuro.

“No momento da família, com pais e filhos juntos, falamos sobre a importância de os pais estarem apoiando seus filhos nas suas escolhas, e discutirem juntos os objetivos e metas para alcançarem seus sonhos”, acrescentou Neuza Jordão, lembrando que a CMPD dará continuidade ao programa com famílias do ciclo passado, em mais quatro encontros.

Primeiro ciclo formou 10 famílias

As primeiras dez famílias atendidas pelo programa “Famílias Fortes” receberam seus certificados de participação em dezembro do ano passado. O município aderiu ao programa e selecionou as primeiras famílias para participarem, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelo Cras Vila Rica/Três Poços, que sediou os encontros. Os critérios são idade dos filhos (entre dez e 14 anos), residir no território onde será realizada a atividade e ter disponibilidade para participar de todos os encontros propostos.

Além dos encontros, as dez famílias também participaram de um passeio no município do Rio de Janeiro, para marcar o encerramento oficial do “Famílias Fortes”. Cerca de 40 pessoas conheceram o Museu do Amanhã, na Praça Mauá. Fotos de divulgação/Secom/PMVR