A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, promoveu nessa terça-feira, dia 11, na sede da instituição, a aula inaugural do programa “Formando Profissionais”. São 600 alunos inscritos para os cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de cabeleireiro, maquiagem, estética corporal, depilação, corte e costura, confeitaria, manicure e mecânica – que serão ministrados na FBG -, e para ornamentação de eventos, com aulas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Água Limpa e Siderlândia. As capacitações têm duração de quatro meses e são voltadas para moradores de Volta Redonda maiores de 15 anos.

Neste primeiro dia de atividade, os professores conversaram com suas turmas sobre o percurso e a proposta de cada curso. Os estudantes também assistiram a uma palestra sobre empreendedorismo.

“Nos últimos dois anos, formamos mais de 650 alunos e estamos iniciando estas novas turmas com 600. São futuros profissionais que estão passando por cursos de excelências, com instrutores qualificados e, com certeza, estarão prontos para o mercado de trabalho formal, ou para atuarem como empreendedores individuais”, afirmou o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira.

A moradora do bairro Retiro, Cláudia Rosa, de 57 anos, está matriculada no curso de estética corporal e facial, e falou sobre o quanto a especialização irá agregar ao seu futuro profissional. “Tem muitos cursos maravilhosos aqui e pelo o que observo, é uma grande oportunidade para as pessoas se profissionalizarem. É uma necessidade social de grande interesse para a gente, que precisa estar se capacitando cada vez mais para podermos ter uma melhor oportunidade a nível financeiro, social e até empregatício”, destacou. Foto: Divulgação – Secom/PMVR.