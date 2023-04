Fanfarra da Melhor Idade de Volta Redonda retoma as atividades

Ensaios começam na próxima segunda-feira, dia 17

Fundada há 17 anos, a Fanfarra da Melhor Idade de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai retomar as suas atividades. A primeira reunião para acertar os detalhes desse retorno aconteceu nessa terça-feira (11), no auditório do Palácio 17 de Julho. Na próxima segunda-feira, dia 17, começam os ensaios.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, o objetivo do prefeito Antonio Francisco Neto é criar, manter e priorizar programas que garantam melhor qualidade de vida para homens e mulheres da Melhor Idade, na garantia de seus direitos.

“Muitos deles já deixaram de trabalhar, se aposentaram e, em função disso, ficam muito em casa e acabam sofrendo com depressão e baixa autoestima. Por isso, estamos sempre avançando e investindo em projetos e serviços voltados para esse público. Nosso objetivo é atender a Melhor Idade sob vários aspectos, como autonomia, tecnologia e o envelhecimento saudável. visando sua valorização”, disse a secretária.

Carla Duarte destaca que a volta da fanfara vem atender a uma solicitação do prefeito Neto. “Tivemos uma reunião com o prefeito, que insistiu para que a Fanfara da Melhor Idade retomasse as suas atividades. Não é novidade que ele sempre teve um carinho com a Melhor Idade e que seu foco sempre foi voltar com projetos, como esse da fanfarra, que já faz parte da história da nossa cidade”.

*São 40 componentes entre homens e mulheres*

A Fanfarra da Melhor Idade “Canarinhos do Aço” é formada por 40 componentes (homens e mulheres) oriundos dos grupos de Convivência para Idosos, e surgiu no ano de 2006 sob a responsabilidade do coordenador Beto Jeans, que afirma ter prazer em estar à frente deste projeto. Nessa nova etapa, o coral será coordenado pelo maestro Rodrigo Melo Bitencourt, que já atuava na Banda Municipal e que contará com o apoio do instrutor musical Ailton José de Souza.

A fanfarra ensaia duas vezes na semana, no Espaço de Convivência, na Ilha São João, sempre trabalhando prática, teoria, postura, disciplina, além da criação das coreografias. A fanfarra participa do desfile cívico de Sete de Setembro, além de receber convites para apresentações em outras cidades do Brasil.

*Retorno é elogiado por quem participa*

A coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Patrícia de Fátima Pereira da Silva, ressalta que a fanfarra é um patrimônio de Volta Redonda, e que as suas apresentações abrilhantam os eventos da cidade.

“Estamos muito felizes em retornar com esse projeto. A música é um potente instrumento para melhorar a vida das pessoas. Já estamos ansiosos para ver a fanfarra atuando novamente”, disse Patrícia.

Dona Ivonete Nascimento Silveira, 68 anos, moradora do bairro Santo Agostinho está ansiosa para voltar a ensaiar e se apresentar nos eventos da cidade. “Estou na fanfarra desde a sua criação. Esse tempo que ficamos sem nos encontrar foi muito ruim. Estava sentindo muita falta, pois somos uma família. Agora estou animada para recomeçar”, disse dona Ivonete.

Fanfarra – Além de ser a primeira fanfarra brasileira totalmente formada por músicos da terceira idade, a Fanfarra da Melhor Idade já foi reconhecida pela Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro como a melhor do estado em 2010. Os interessados em participar da fanfarra devem ter mais de 55 anos, e podem procurar o Espaço de Convivência da Fanfarra da Melhor Idade: Rua Francisco Láu, s/n.º, na Ilha São João. Secom/PMVR