Policiais militares prenderam, nesta quinta-feira, dia 13, um homem, de 24 anos, suspeito de um homicídio com requintes de crueldade registrado no mês passado no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Ele foi preso numa casa da Rua Campos Sales, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Com ele estavam dois jovens de 23 e 19 anos. O bairro é vizinho do distrito barrense.

Na casa, foram apreendidos duas pistolas de calibre 9mm, outra de calibre .40 e 157 munições. Os três foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito e associação criminosa.

O crime atribuído ao suspeito foi no dia 15 de março. A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, foi morta a tiros e decapitada. O corpo foi encontrado dentro de um córrego. Foto: Polícia Militar