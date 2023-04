Volta Redonda inicia atendimento com castramóvel neste sábado

Agendamentos para castração serão feitos a partir das 8h na praça da prefeitura, no Aterrado; cirurgias começam entre os dias 17 de abril e 2 de maio

A Prefeitura de Volta Redonda abre neste sábado, dia 15, o agendamento para o primeiro castramóvel. Serão disponibilizadas 140 vagas de castrações gratuitas para cães e gatos. Moradores de Volta Redonda interessados em castrar o seu cão ou gato devem comparecer à Praça Sávio Gama (em frente à prefeitura), no bairro Aterrado, a partir das 8h. Não precisa trazer o animal.

Para o agendamento é necessário informar nome e telefone para contato. Neste primeiro momento, as vagas serão abertas a todos os moradores da cidade, independente do bairro. Antes das castrações, os tutores receberão orientações sobre o bem-estar animal, cuidados com a saúde e no controle de zoonoses – doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas.

As cirurgias serão realizadas entre os dias 17 de abril e 2 de maio, das 8h às 17h, na Praça Sávio Gama. Nesse dia, os tutores deverão trazer cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaína Soledad, explicou que serão atendidos pelo castramóvel animais até 20 kg. São 140 vagas divididas da seguinte forma: 20 (vagas) para cadelas até 10kg; 20 (vagas) para cadelas até 20kg; 40 (vagas) para machos (cães ou gatos) e 60 (vagas) para gatas.

“Algumas raças não podem ser castradas em função dos riscos anestésicos, as chamadas de focinho curto, como buldogue, boxer, entre outros. Também temos o limite de peso: em animais obesos e muito grandes, o risco cirúrgico é maior. Por isso, limitamos o peso até 20 kg”, explicou.

Após esse período, o castramóvel vai começar a percorrer os bairros de Volta Redonda, onde também serão disponibilizadas cerca de 150 vagas por bairro. O castramóvel ficará 15 dias em cada localidade, as pessoas poderão fazer o cadastro nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), de acordo com o cronograma que será disponibilizado em breve pela prefeitura.

Feira de adoção

Também neste sábado, a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) vai promover mais um espaço de adoção “Família Animal”, das 08h às 11h, na Praça da Prefeitura.

Estarão disponíveis cães e gatos, entre adultos e filhotes. Os animais da feira de adoção são provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).