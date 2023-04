Carro de frentista é furtado no bairro Conforto em Volta Redonda

O carro de um frentista foi furtado em frente a sua residência no bairro Conforto, em Volta Redonda. O veículo foi levado entre a noite de quinta-feira (13) e a manhã desta sexta-feira (14) na Rua 2.

O rapaz, de 24 anos, contou na delegacia que deixou o Gol ano 1995 KMK-3J05 estacionado no local às 18h30min. Às 21 horas, de acordo com ele, o veículo ainda estava no local. Pela manhã, foi acordado pela mãe, por volta das 7h30min, perguntando sobre o carro.

Ao verificar na rua, constatou que havia sido levado. No local não há câmeras de segurança. Informações sobre o carro podem ser passadas à Polícia Militar ou à Guarda Municipal. (Foto: Arquivo Pessoal)