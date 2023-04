O prefeito de Valença, Fernandinho Graça, recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 13, a Comissão Organizadora da 57ª Festa de São Jorge na cidade de Valença. O evento será realizado do dia 14 a 16 de abril/2023, no espaço da antiga fábrica Ferreira Guimarães, no alto do bairro Santa Cruz.

A Comissão representada por membros da Associação Tenda Espírita Nossa Senhora Aparecida, Mara Cristina, Bianca Cristine, Celerine Aparecida, Samara Regina, Gilmara Raymundo, Tainara Natanael e Lília de Fátima, foram homenageadas pelo prefeito Fernandinho Graça, com a entrega de um quadro onde consta oficialmente a reprodução do Decreto Municipal n° 36 de 15 de março de 2023, onde é realizado o Tombamento Provisório como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, Festa de São Jorge, fundada por Maria da Glória Antônio Raymundo e Antenor Antônio Raymundo, há 57 anos.

O prefeito agradeceu pela visita, destacando a importância da Fé ao Santo Guerreiro, e relembrou a participação do seu pai, Fernando Graça, quando era Prefeito da cidade. ‘”É uma alegria receber vocês aqui, vocês sabem que moram em nossos corações. Estou sempre presente, nas ações dessa Festa Religiosa e peço que sejamos todos abençoados”, concluiu Fernandinho.

Acompanharam a reunião o Vice-prefeito Hélio Suzano, a Subsecretária de Cultura Juliana Ribeiro e o promotor de eventos Ronaldo Santos, que faz parte da comissão organizadora.