Prefeitura implanta botão de emergência nas escolas em Angra dos Reis

Sistema começa a funcionar na segunda, 17, e diretores serão treinados para usar o mecanismo

Começa a funcionar na próxima segunda-feira, dia 17, o botão de emergência nas escolas de Angra dos Reis, que ficará interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). Chamado de SOS Escola, o botão de alerta é um aplicativo que será instalado nos celulares de diretores e auxiliares de direção das unidades escolares. Nesta primeira fase, 12 escolas contarão com o botão, que será expandido para todas as 87 escolas da rede municipal de ensino.

“O botão quando acionado contacta o CIOSP, que atua 24 horas por dia com uma estrutura integrada da equipe da Secretaria de Segurança Pública junto às polícias Civil e Militar, que imediatamente enviará uma equipe para o local chamado”, explicou o secretário de Segurança Pública, Douglas Ferreira Barbosa. “Qualquer ameaça que acontecer na escola será comunicada em tempo real para a polícia”, afirmou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

O botão de emergência faz parte de uma série de medidas implementadas nas escolas de Angra dos Reis para auxiliar na segurança de alunos e professores. Na próxima semana, os diretores e auxiliares de direção passarão por um treinamento para a utilização do aplicativo, e então a ferramenta já estará apta para uso.

Na quarta-feira passada, dia 12, integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) se reuniram para discutir mais segurança para as escolas e creches da rede de ensino de Angra dos Reis. Na ocasião, uma das propostas apresentadas foi a instalação de botão de emergência nas escolas, que ficará integrado ao CIOSP.

As escolas municipais de Angra dos Reis têm uma longa parceria com a secretaria municipal de Segurança e a Polícia Militar. Desde agosto do ano passado, o Projeto Educação e Segurança Pública de Mãos Dadas garante patrulhamento frequente na porta das escolas. O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre os efeitos nocivos do uso de drogas.

A Prefeitura contratou 54 inspetores de alunos e vai chamar mais 33 para assegurar a presença de um profissional por unidade. A PM também acompanha a rotina das escolas localizadas na região das UPPs; e equipes da Secretaria de Segurança vistoriam as escolas regularmente.

Veja as 12 escolas que contarão com o programa piloto do botão de emergência (SOS Escola):

– Escola Municipal Raul Pompeia

– Escola Municipal Professora Cleusa Jordão Fortes de Pinho Jordão

– Escola Municipal Cacique Cunhambebe

– Escola Municipal Nova Perequê

– Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega

– Escola Municipal Júlio Cesar de Almeida Larangeira

– Escola Municipal Tereza Pinheiro de Almeida

– Escola Municipal Professora Tânia Rita de Oliveira Teixeira

– Escola Municipal Charles Dickens

– Escola Municipal Áurea Pires da Gama

– Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha

– Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira da Rocha