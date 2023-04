Hospital de Emergência de Resende recebe 16 colchões pneumáticos

Item é essencial para combater úlceras de pressão, que são feridas causadas pelo tempo prolongado deitado

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue adquirindo novos itens e recursos para melhorar a qualidade da estrutura oferecida para a população no serviço público de saúde. Novidade da vez, o Hospital de Emergência Henrique Sérgio Gregori acaba de receber 16 colchões pneumáticos.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, as novas aquisições vão ficar no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Até então, o hospital não contava com esse tipo de material.

Os colchões pneumáticos são recursos importantes na luta contra úlceras de pressão, também chamadas de escaras, que são feridas provocadas por tempo prolongado de pacientes deitados. O problema acomete principalmente pacientes desnutridos, com inflamações e idosos, entre outros grupos.

– Os beneficiados são pacientes que estão no CTI, que geralmente estão nas condições mais propensas às úlceras de pressão. Já fazemos esse combate na rede pública através de outras práticas, mas a chegada dos colchões é, certamente, um aliado muito forte para preservar a saúde dos nossos pacientes. E assim, Resende, continua buscando novas ferramentas para dar o melhor a nossa população, sabendo que sempre é possível melhorar em algum ponto – explicou o secretário de saúde, Jayme Neto.

Investimentos no Hospital do Câncer

Ainda falando sobre as novidades para a saúde de Resende, uma cerimônia realizada nesta quinta-feira, dia 13, marcou a entrega de duas novas ambulâncias, além de um cheque simbólico no valor de R$27.795.592.05 para a obras e aquisição de equipamentos para o Hospital do Câncer de Resende, que vai atender toda a região das Agulhas Negras.