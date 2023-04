Doses serão aplicadas das 8h às 18h, na Ilha São João; neste dia não haverá vacinação nas unidades básicas de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), faz nesta quarta-feira, dia 19, um drive-thru de vacinação contra gripe, para grupos prioritários, e Covid-19, para crianças, jovens, adultos e idosos. As doses serão aplicadas das 8h às 18h, na Ilha São João, que contará com área para pedestres. Vale lembrar que neste dia não haverá vacinação nas unidades básicas de saúde.

A vacina bivalente atualmente está sendo destinada para pessoas acima de 12 anos com comorbidades: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; hipertensão; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade; transplantados e portadores de trissomias. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Público-alvo da vacinação contra gripe

Entre os alvos da campanha da vacinação contra Influenza, estão: pessoas acima de 60 anos; trabalhadores e estudantes da área de saúde; grávidas e puérperas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pessoas com deficiência (PCD) permanente; trabalhadores da Educação; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; motoristas de ônibus, aplicativos e taxistas; trabalhadores portuários; caminhoneiros; pessoas com comorbidades; pessoas em situação de rua; pessoas de Instituições de Longa Permanência e Residências Inclusivas; e trabalhadores da Assistência Social.

Crianças, jovens e adultos também serão vacinados contra Covid-19

Também serão aplicadas no dia as vacinas Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; Pfizer Infantil para crianças de 5 a 11 anos; e Pfizer Adulto para pessoas acima de 12 anos.

O médico sanitarista Carlos Vasconcellos, da secretaria de Saúde de Volta Redonda, ressaltou que é muito importante todos os públicos contemplados comparecerem à vacinação.

“Nesta época do ano os casos de síndrome gripal podem aumentar consideravelmente. Uma das formas de prevenção é através da vacinação, por isso é muito importante que os grupos prioritários se vacinem”, disse Vasconcellos.

Secom/PMVR