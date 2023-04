Serviços nesta semana ocorrem entre as ruas 60 e 26, no sentido Praça Pandiá Calógeras/Praça Brasil. Objetivo é revitalizar e minimizar transtornos durante os trabalhos

A Rua 33, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, está sendo totalmente revitalizada. As obras nesta semana estão no trecho entre as ruas 60 e 26, no sentido Praça Pandiá Calógeras (praça da Escola Técnica)/Praça Brasil. Os trabalhos consistem na troca total da rede de água e esgoto, e de aterramento das redes elétrica, de telefonia e internet para modernização da Rua 33. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) acompanha e fiscaliza o andamento das obras.

“Após toda a estrutura que abrirmos para a passagem dos cabos, vamos começar a colocar os pisos intertravados nas calçadas até a Rua 26. E vamos seguir este ritmo de trabalho, fazendo por trechos. Retirar as pedras portuguesas, abrir as valas para a passagem dos cabos e finalizar. Vamos entregar todos prontos; começar as obras nos trechos, finalizar, para depois passar para o próximo”, detalhou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, explicando que o objetivo é evitar maiores transtornos a moradores e motoristas.

Com os investimentos, um dos maiores centros comerciais e de serviços de Volta Redonda, que atraem diversas pessoas de toda a região, será repaginado. Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua – algo semelhante ao que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Antonio Francisco Neto. A modernização tornou a área comercial mais eficiente, bonita e mais atrativa às pessoas.

A ideia é que a área da Rua 33, um patrimônio histórico de Volta Redonda que reúne estabelecimentos de diversos setores, com destaque para a área gastronômica e de serviços de saúde, se torne mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida – como cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência visual, por exemplo.

Os pontos de ônibus também serão modernizados; haverá plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED – mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.